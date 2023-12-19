為推動金融知識普及，金管會從2006年開始推動「金融知識普及工作推動計畫」，每期三年，已執行18年。金管會18日發布第七期推動計畫（2024年至2026年），不只公布三大重點目標，也宣布再祭三招，從「地方政府、國際組織、多元宣傳」來擴大金融教育的覆蓋範圍。
金管會指出，目標一是增進民眾對金融市場及服務的認識，提升金融消費者福祉，落實普惠金融的精神；二是提升民眾金融素養，形塑負責任的金融消費文化，促進金融市場健全發展；三是協助民眾建立正確金融消費觀念，保障消費者權益、減少金融消費糾紛，並預防金融犯罪及剝削。
金管會也將祭三招來擴大金融教育的覆蓋範圍，一是深化與地方政府合作，藉由每年巡迴與縣市政府共同舉辦2場金融服務愛心公益嘉年華活動的機會，深化與地方政府合作；二是積極參加國際組織舉辦的金融教育相關活動，並規劃參與經濟合作暨發展組織（OECD） 的「成人金融素養國際調查」；三是藉由數位課程、廣播、社群網站及影音網站等多元創新的管道推廣金融教育，提升宣導廣度及深度，有效打破地域、時間及空間的限制。
第七期推動計畫的最大特色是擴大金融機構參與金融教育，藉由規劃獎勵、甄選及提供誘因等措施，擴大金融教育推動量能。金管會指出，會擴大辦理「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」分階段導入課程媒合及管理資訊系統及調整相關獎勵機制，提升金融機構參與程度及媒合效率，並鼓勵民間團體多加利用宣導管道，將金融教育拓展至更多有需要的族群。
金管會表示，18年來除不斷推陳出新各項金融知識宣導活動種類，促進不同年齡層、不同類型消費者對金融市場的了解外，並邀集周邊單位成立金融教育推動小組，共同推廣，截至2023年9月底，第六期推動計畫（2021年至2023年）已辦理2萬餘場金融知識宣導活動，逾137萬人次參加，且以今年度公布的教育成果專刊顯示，受眾滿意度高達9成5。
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