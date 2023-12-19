近期高股息ETF受到台股漲勢激勵，不斷創下新高價，八大公股銀行不斷買進。法人觀察，八大行庫連續買超的股債ETF都有，前十大包括群益台灣精選高息、群益ESG投等債20+、國泰20年美債、元大美債20年正2、元大美債20年、大華優利高填息30、元大滬深300正2。
大華優利高填息30ETF經理人徐慧芸表示，12月底大華優利高填息30將進行成分股調整，預期將可能納入更多的金融企業，原因在於估值誘人，收益率具有吸引力。此外，今年未填息的個股，有可能會因指數篩選條件中，將「過去至多15次的填息紀錄」納入考量而被刪除。
AI產業部分，經過短暫的調整後，AI供應鏈將恢復成長，由於這些公司提供具吸引力的收益率和潛在的資本收益，因此認為增持的機率不低。
群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志指出，台股高息ETF持續受投資人青睞，除能滿足大眾存股領息需求外，因高息股也愈有跟漲抗跌的特性，故在市場波動時期，表現相對具韌性，在行情好的時候，也能夠順勢跟漲。
但投資人在選取台股高息ETF時，除關注配息水準外，ETF配息水準是否穩定、填息能力、指數選股邏輯也需一併納作考量，才能獲得真高息，並兼顧成長性，長期下來可望有更佳的理財成效。
債市方面，國泰20年美債ETF（00687B）經理人江宇騰分析，根據芝商所FedWatch資料顯示，今年底為升息循環終點，明年下半年降息的預期沒有改變，利率長期維持在高檔Higher for Longer，統計近30年以來，最後一次升息到開始降息之前，美債殖利率下跌近1.1％，長天期美債表現上漲14.4％，升息末端伺機布局長天期債潛力可期。
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