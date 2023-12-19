首創將傳統「標會」制度，導入電腦人工智慧及大數據的CCE中華資金交易所（神說國際），「信任」、「合法」、「專業」、「創新」為企業的核心價值，藉第三方支付及安全機制防制「倒會」風險，達成企業獲利，為消費者創造福祉目標。

CCE中華資金交易所董事長室督導陳建安表示，自107年3月6日成立以來，迄今在全台設有27家分所，依目前發展進度，預計5年內可擴增至100家分所，同時將進軍東南亞16國設立分公司，並定訂於20年內將CCE打造為全球華人標會第一品牌的願景。

CCE是經營P2P標會的平台，與P2P網路借貸業者業務有明顯差異，CCE的標會相關規定，是依據民法709-1條～709-9條的合會法來辦理，既合法且合規。在創新上，CCE中華資金交易所研發的「標會自動續標方法及其伺服裝置」榮獲中華民國專利證書。在專業上，全面採電腦開標，並積極研發APP會務查詢系統服務會員。此外，CCE視教育為百年大計，內部設有組訓部門，近期更通過勞動部勞動力發展署的TTQS人才發展品質管理系統（企業機構版）評核，並頒發證書。

CCE致力借貸雙方建立信任是有價值的信念與共識，近6年來每位得標的會員，均依契約規範交付得標金。在獲利上，為達成穩定標息獲利的使命，推出新8年合會自動續標商品，從成組第一開標日起算，每2年分配標息一次（可用餘額18.5％），最多分配8年，透過公平的標會機制，為會員創造穩定的標息獲利。