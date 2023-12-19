臺灣產物本於「珍惜此刻、守護未來」經營使命，致力提升青少年交通安全風險意識，關注偏鄉孩童的安全需求。於12月13日，由行銷長朱文金帶領公司團隊至新竹縣五峰鄉花園國小進行宣導，行動落實「安全台灣，快樂孩童」。

考量日益複雜的交通環境，青少年面臨的交通安全挑戰日漸嚴峻。臺灣產物為降低交通事故發生率，透過多元的活動和教育計畫，積極深入社區走訪偏鄉、提高青少年對交通安全的認識。臺灣產物長期履行企業社會責任只有「中」點，沒有「終」點理念，「安全台灣，快樂孩童」計畫，正是臺灣產物保險落實公平待客一環，內容包括校園交通安全宣導及安全教育與資源分享兩大區塊。

校園交通安全宣導以深入校園至偏鄉學校舉辦交通安全講座、模擬事故演練等活動，讓學生能夠實際體驗交通事故的危險性，提高對於道路安全重視；安全教育與資源分享則進一步透過一系列教育活動，向弱勢群體傳遞有關保險知識，使其更了解如何充分利用保障計畫，並提供相關資源，協助他們更好地規劃未來。藉此展現臺灣產物保險對社會的一份承諾，確保每一位孩子都能在安全的環境中茁壯成長。