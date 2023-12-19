12月FOMC會議，第三度維持利率水準區間於5.25％至5.5％不變，更值得留意的是，會後聯準會主席鮑威爾表達，美國貨幣緊縮週期或已結束，未來將轉向關注降息時點，市場預期明年降息循環可望啟動，第一金投信提醒，穩健型投資人，在邁向明年降息循環的同時，不妨適度配置高評級債券，從近期市場偏好度觀察，建議可藉由長抱金融債券ETF享投資收益機會。
第一金美國10＋金融債ETF（00834B）經理人高若慈指出，觀察今年在各產業別投資級債發行上，新發行金融債券相對其他產業，享有較高溢價及超額認購倍數，顯示市場對於金融債的投資偏好，從最新投資評價觀察，投資金融債也享有長期投資優勢，包括存續期間4.3年較短、金融債信評多數達A級以上較其他產業佳，且到期殖利率為5.31％，相對其他產業具備投資吸引力。
11月份以來降息的預期已提前在信用市場反應，短期間要留意債券價格漲多修正風險，不過，高若慈也分析，金融債在各產業別的投資級債券中，體質較佳、殖利率較高，過往降息循環啟動之後，投資級債券及金融債券指數皆呈現穩健上行趨勢，接下來若通膨下降、經濟成長放緩，有利貨幣政策邁向寬鬆，一旦資金派對釋出後，更可望為投資人長抱金融債券ETF，帶來投資收益助攻動能。
第一金美國10＋金融債ETF追蹤指數彭博美國10年期以上金融債券指數，前十大成份標的，包括多數投資人耳熟能詳的金融機構發債，而大型金融機構受到政府高度監管，違約機率較低。高若慈說明，明年度聯準會一旦啟動降息，利率趨勢進入向下循環，債市可望持續擁抱多頭，目前金融債殖利率高於5％，是參與金融債投資收益較佳布局時點。
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