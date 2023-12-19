正瀚生技（6534）聚焦農業生技之研發技術，掌握自主創新核心技術，為台灣少有的農業生技新藥開發廠家，積極拓展全球農業市場，預計12月21日創新板掛牌上市，承銷價60元。
正瀚生技去（2022）年營收為14.34億元，毛利率79.1％，稅後純益為4.65億元，EPS達到4.79元，為近5年新高，預期富肽肥料減碳系列產品陸續取證上市之後，將會推升營運持續向上。
正瀚在董事長吳正邦運籌帷幄掌舵之下，覓尋專業人才適才適用，予以舞台全力發揮，成就感締造價值呈現，正瀚投資逾20億元在南投中科中興園區設立台灣農業生技整合度最高的研發中心，數十位具國際觀的博士與碩士所組成的正瀚生技研發團隊陸續建立了智能氣候室、溫室和實驗室等；10年時間在台灣打造一套完整的國際農化新藥開發系統，持續與多家大學合作增進研發動能。
吳正邦表示，正瀚與全球最大農資產品通路商Nutrien集團合作，生產植物生長調節劑與肥料，成為全球ESG友善農業趨勢下最大受惠者，亦為正瀚成長動能之一。
此外，近年來聯合國永續發展會議推動農業化肥品減量20％，以開發新一代綠色農業所需的植物生長調節劑與肥料為核心技術的正瀚，已成功開發出多種減碳型產品，符合國際上多國法規支持，富肽系列產品分別在水稻、茶葉、咖啡作物擴大田間試驗規模，正瀚生技不僅掌握全球糧食安全、高氣候韌性、低碳永續及優質產品的商機，持續開發領先性關鍵核心技術，創造出屬於台灣研發之世界農業生技新藥產品。
未來，面對農業淨零碳排，正瀚成立自有無人機團隊，具備無人機多光譜影像系統以及土壤溫室氣體量測系統，準備就緒迎接挑戰。
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