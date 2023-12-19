今年以來台股震盪走高，2成以上的漲幅在全球主要股市中名列前茅。投信法人指出，隨著美國通膨持續走低，2024年景氣由谷底回溫，台股企業獲利預估為2成的成長率，整體環境有利於台股表現。建議投資人於市場回檔時布局長期趨勢看好族群，科技股首推AI相關，半導體、高速運算、伺服器與電動車等持續看多，傳產類股方面以綠能、機電為主。
野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，預估2024年全球景氣緩步復甦，對企業獲利與股市是正面訊息，台灣基本面更是突出，目前預估轉為21％正成長，且單季的獲利預估將自今年第四季即恢復正成長。獲利轉正主要是由科技股所帶動，這也是2024年投資焦點。
AI需求所帶動的族群還包括伺服器、散熱與電源供應、高速運算等是值得關注的發展方向，全球智慧型手機庫存去化完畢，進入備貨階段，若利率開始下降，將可望帶動智慧型手機消費復甦。傳產方面，政策面加持的綠電與機電是持續看好的族群。
新光投信投資長吳文同認為，2023年的ChatGPT引爆AI元年後，2024年再出現AI Pin，作為AI時代新科技，看到AI軟、硬體結合後，未來全球各式各樣AI新科技將不斷出現，使消費終端應用百花齊放，有助於台灣電子供應鏈如GPU、ASIC、IP、伺服器、記憶體等商機大爆發，更掀起PC、手機順利轉型，成為邊緣AI劃時代新產品，燃起2024年台股多頭行情新契機。
可預期2024年通膨PCE趨勢向下發展，外資預估美股2024年企業獲利翻揚，2025年獲利再攀新高，激勵美股持續走高，有利於2024年台股基本面具支撐。
施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文強調，在國際上看到通膨逐步下降、美國升息幾乎告終；另外，台股進出口數字回升、企業獲利表現亮眼，新台幣轉而升值以及外資反手買超等正向影響，再加上進入總統選舉階段，因此預期台股有可能向上突破，目前逢回即是買點。
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