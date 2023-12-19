外資對亞洲股市買賣超金額

美國聯準會12月如市場預期按兵不動，並暗示升息循環已近尾聲，投資人消化利率政策會議及通膨數據後，新興亞股上周漲多跌少。法人觀察，外資上周對亞股買賣金額中，大力買超台股21.7億美元，居新興亞股之冠，其次買超印度14.7億美元，越南則遭賣超1.4億美元。

今年以來最吸金的亞股是印度，外資買超183.6億美元，接著是南韓84.6億美元及台股34.6億美元；賣超是泰國54.9億元最多，再來是越南9.3億美元。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，美國聯準會對未來利率政策轉趨鴿派，美股主要指數連續第七周上揚，而台股也維持盤堅走勢，上周周線收紅，有利吸引外資資金持續回流，因此在台美總統大選、年底作夢等利多，提供後續行情動能支撐，指數有望向上攻高。

安聯投信台股團隊指出，AI題材仍是長期趨勢，不過受到CoWoS產能緊繃的影響，短期內相關數字無法跟上市場期待；其次，隨著自行研發晶片成為全球趨勢，包括矽智財、客製化晶片等主題後勢看好；在記憶體部分，漲價效應則有望延續到2024年第一季。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，近期整體缺乏消息面的刺激下，加上外資賣壓相對較大，使整體股市持續呈現橫盤量縮整理的情況，盤面上僅證券股表現相對亮眼。儘管全球經濟環境表現仍較預期差，但越南仍保有復甦條件，且正處於經濟復甦週期起點，包含公共投資可能在今年最後一個月增強，加上即將進入春節消費旺季，進出口交易額也有望維持復甦態勢，後市不看淡。

群益印度中小基金經理人林光佑分析，印度市場持續創新高，原因主要是Fed釋出鴿派訊息，及印度本身持續強勁總經所帶動，12月15日的FTSE Rebalance資金匯入，及11月貿易逆差較上月大幅縮減，也讓印度盧比開始展開升值，將在2029年以前成為全球第三大經濟體（超德趕日）。加上接下來兩季的GDP增速有望在消費回溫，及低基期的助益下，維持相對高的成長率，印度股市後市表現可期。