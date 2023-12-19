台灣收納第一品牌樹德企業搬家到南投半山夢工廠後，睽違三年樹德廠拍12月18日閉幕，在廣大粉絲好友們千呼萬喚期盼下，限時限量超人氣活動重新登場，自12月13日廠拍以來，及線上購物My Shuter Store-MSS買樹德同步特賣。結合半山夢工廠場域，設立三大精選主題區，G樓特賣區、1樓廣場主會場及8樓旗艦店，邊逛邊欣賞世界最大的室內生命樹，發掘超值收納好物，雙重享受，這次廠拍成果豐碩。

樹德公司表示，廠拍期間全館樹德產品8折，現場推出每日一物的限量優惠，只有前50組幸運兒可以拿到，第一天登場不到十點就有粉絲們早早來等候，限量公益烘焙餅乾現場發送給大家，廠拍結束後樹德收納會將盈餘10％購買文具盒捐贈給偏鄉兒童。

2023新品解決收納關鍵—讓空間煥然一新，樹德滿足消費者需求痛點，擺脫收納困擾，樹德新品強勢登場，推出如桌面整理好物－桌上型洞洞板，櫥櫃整理好物－快取分類盒，不占空間要物－貨櫃小摺凳等系列，新品即刻開賣，現場同步販售。

這次廠拍超值好康，MB-3501單層收納櫃，買10送2，加碼再送專用連接板；MHB-3741L大嘴鳥家用整理箱買4送2；OF-A05隨意盒買3送3；TB-611工具箱（期間限定透明款），降價再半價135元；Kitty聯名全系列現場驚爆價；WS10I旗艦版工作站現場驚爆價，獲得消費者好評，期待下次有機會再來。

舞台區3天特別企劃，率先登場的是最令人期待驅動愛能量最速拿好禮，挑戰半山夢工廠全面啟動夢境墻，三道攀岩路線分為低、中、高或攻頂程度，取下攀岩牆上紅包即可拿走豐富好禮，難度越高商品越超值，驚喜紅包就藏在不同賽道，最高可帶走市值上萬的家居收納用品。樹德官方網站：https://www.shuter.com.tw/tw。