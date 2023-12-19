台股ETF近一周受益人增加前十名

投資人持續湧入台股ETF。12月15日最新公布的集保戶股權分散統計顯示，台股ETF的受益人最新一周增加3萬7,499人，再度創歷史新高，統計今年來增加182萬人，總受益人來到597.62萬人，逼近600萬人大關。

上周受益人增加的有14檔，以周增加人數來看，由於投資人趕在15日前參與三次配息都10％以上的群益台灣精選高息ETF（00919），推升其最新一周增加4萬5,431人，蟬聯新一周台股ETF人氣王，也是唯一一檔周增加超過4萬人的台股ETF。

包括00918、00929、00934、00915、00936、00935、00921也都有增逾千人，整體來看高息型還是較受投資人青睞。群益台灣精選高息ETF總人數來到36萬3,136人歷史新高，規模也突破800億元，在受益人與規模排名雙雙晉升為第五大台股ETF，觀察12月以來，其每日平均成交量達15萬4,083張，並攻佔多日交易熱門股榜首。

群益投信指出，群益台灣精選高息ETF自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為0.54元，皆已完成填息，這次12月除息，更是上調的配息金額到0.55元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，連續三次股利率突破10％，市場對於00919填息也持高度期待，是投資人持續增加原因。

大華優利高填息30（00918）近一周增加人數也破萬。大華銀投信表示，9月ETF納入平準金後，9月與12月的兩次的配息率都是同期最高。6月首次配息與9月的配息也都完成填息，讓投資人領到的股息不是左手換右手。今年以來總報酬突破5成。

中信成長高股息（00934）近一周增加人數也不少，達4,547人。中信投信分析，統計今年至12月13日，00934追蹤的臺灣優選成長高股息報酬指數第一季報酬率達12.6％，優於加權報酬指數的11.8％、臺灣高股息報酬指數的11.7％、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30報酬指數的9.4％；第四季報酬率來到14.1％，也贏過加權報酬指數的5.5％，顯示指數選股策略相對奏效。