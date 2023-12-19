12月有八檔台股ETF上演換股秀，12月以來規模新增最多的是群益台灣精選高息ETF（00919），共增加283.52億元，總規模衝上855.56億元，18日開始換股，減持航運類股、調節2023年以來漲多的AI、電子通路龍頭股，並加碼今年獲利逆勢成長、買點浮現的金融股、傳產股。
12月規模增加65億、排第二名的大華優利高填息30ETF（00918）目前最新規模也衝破91億元，也將在12月底進行換股，至於規模破2476億的元大高股息（0056）將在150大市值股中，挑出預測未來股利率最高的前50檔。
以群益台灣精選高息ETF來說，選股策略有兩個重點，即精準高息及精準領息，納進來的成分股都是尚未配息的高息股，像此次換股明顯偏重金融股，主要就是看好今年金融股獲利佳、明年配股配息好，優先卡位。而大華優利高填息30ETF來說，就會從企業本業獲利、股利率、歷史填息率跟流通度去篩選。
統計12月有包括00919、00918、0056、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、台新永續高息中小（00936）、群益半導體收益（00927）、富邦特選高股息30（00900）等八檔將對其成分股進行持股增刪。
群益投信指出，群益台灣精選高息ETF在12月以來含息報酬率高達5.96％，自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為0.54元，且皆已完成填息。12月除息，更上調配息金額到0.55元，優於投資人期待，連續三次股利率突破10％，除息後股價下降，更適合讓存股族甜甜價加碼買進。
展望2024年，大華優利高填息30經理人徐慧芸認為，隨著企業庫存陸續調整完畢，晶圓代工、ODMs、手機與 PC 供應鏈等有望回歸基本面表現。預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外，透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局，也能在高通膨環境下為資產撐起保護傘。
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