IC設計族群的智原（3035）第四季營運受惠於NRE（委託設計）和IP業務穩定以及客戶年底庫存逐漸正常化，目前已恢復到疫情前的正常水平；兩大產品線IP、NRE維持與上季相當，全年兩大產品業績都可望創新高，智原看好，明年在先進製程、先進封裝與加入Arm生態系發酵下，相關效益可陸續顯現。
智原11月營收月增0.64％，累計前11月營收110億元、年減8.15％，為歷史同期次高，考量到穩定的NRE、IP業務以及量產，加上年末客戶庫存控制，預計第四季營收將溫和下滑；智原第四季季初至今營收已達成67％，符合對第四季營收衰退6.2％的預期，另在季節性因素下，預估12月營收將月減1％，亦在預期之中。
智原18日股價開高收高，漲1.66％，股價站上10日線。
＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：