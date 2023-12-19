IC設計族群的智原（3035）第四季營運受惠於NRE（委託設計）和IP業務穩定以及客戶年底庫存逐漸正常化，目前已恢復到疫情前的正常水平；兩大產品線IP、NRE維持與上季相當，全年兩大產品業績都可望創新高，智原看好，明年在先進製程、先進封裝與加入Arm生態系發酵下，相關效益可陸續顯現。

智原11月營收月增0.64％，累計前11月營收110億元、年減8.15％，為歷史同期次高，考量到穩定的NRE、IP業務以及量產，加上年末客戶庫存控制，預計第四季營收將溫和下滑；智原第四季季初至今營收已達成67％，符合對第四季營收衰退6.2％的預期，另在季節性因素下，預估12月營收將月減1％，亦在預期之中。

智原18日股價開高收高，漲1.66％，股價站上10日線。

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