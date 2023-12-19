華新相關權證

華新（1605）具備台電強韌電網計畫受惠題材，近期在中鋼（2002）又調漲明年1月及第一季鋼品報價，市場估華新也將調漲明年1月不銹鋼內外銷盤價，法人預期，在台電計畫需求及鎳價谷底反彈下，線纜業務持續釋放，預計第四季的表現將優於第三季。

華新前11月營收1,763.23億元，年增6.91％，為同期新高，第四季不銹鋼事業與第三季持平；線纜銷售穩定增長，今年營收有望突破1,900億元寫新高，另電力線纜事業因台電強韌電網計畫釋單而受益，也瞄準台灣海底電纜超過千億元產值商機，與丹麥NKT集團合作在高雄港建海纜廠，預計2027年開始營運。

市場估華新將調漲不銹鋼價及年營收拚新高等激勵，18日股價開高走高收漲2.21％，股價帶量連收二日紅K。

＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】