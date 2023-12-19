隨著全球前五大航商因葉門「青年運動」組織管控紅海航道，驚爆停駛紅海，改採繞道好望角運輸，貨攬業者指出，的確有搶艙跡象再現，外界預估貨櫃航運運價恐出現暴漲，加上消息面明年起，運價將大幅上漲，18日貨櫃航運股走強，長榮（2603）、萬海（2615）逆勢揚升表現。
據了解，紅海自以巴衝突以來，不斷有船隻受到無人機與飛彈攻擊，全球規模最大航運公司MSC旗下貨櫃船在12月15日行經紅海時遇襲擊，該船改為繞道非洲好望角，市場擔心加劇國際貿易鏈中斷風險，現貨運價也跟著蠢動，據大陸上海航交所運價指數（SCFI）12月連三周上漲，上海至歐洲線、地中海線運價上漲逾32％，美東線上漲21％、美西線上漲逾11％。
航運界人士指出，除紅海襲擊，還有巴拿馬運河限航等非常態性事件，導致航程所需天數拉長，第四季來，隨市場船舶閒置率提升，航商對穩價意願趨於積極，有利消化貨櫃海運淡季間的過剩運力，支撐運價淡季不淡。
法人表示，緊鄰歐美耶誕節後，馬上又到亞洲農曆年節，預期貨櫃出貨量只增不減，據傳已有船商擬於元旦起再喊漲一波，航運類股股價上揚；長榮股價開高走高漲5.59％，連收二日紅K，外資買超7,664張；萬海放量跳空漲4.55％，股價站上10日線，外資買超4,382，連五日加碼。
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