金寶、群光熱門權證

泰國與越南是台灣IT供應鏈赴東南亞建廠首選，美中貿易戰以來驅動一波IT供應鏈分散中國產能的浪潮，伺服器與消費性電子是台灣IT業者赴泰投資的主要項目，金寶（2312）旗下子公司泰金寶在泰國設廠15年以上，群光（2385）則是近五年赴泰投資。

法人指出，台灣廠除擴充在台產能，也擴充東南亞產能，IT產品中，伺服器、筆電、消費性電子、網通與IoT供應鏈均擴張非中國產能，滿足美國市場需求。台灣企業在泰國建立PCB、儲存裝置、電源供應器、連接器、散熱模組與汽車零組件生產聚落，持續吸引台灣業者在當地擴產。

金寶旗下泰金寶-DR雖今年前三季營收下滑，但EPS成長42％至泰銖0.17億元，近期完成泰銖69億元募款，以支撐泰國擴廠計畫，並減少泰銖4.86億元財務成本，法人正向看待中長期展望。

泰金寶是東南亞最大的EMS、JDM和ODM，主要產品涵蓋儲存設備、印表機產品、PCBA、智慧POS機與機上盒設備。公司預期墨西哥工廠製造的AI伺服器PCBA需求暢旺，與電動車充電樁將同時帶動營收及毛利率成長。

群光泰國廠2020年開始貢獻營收，泰國營收去年占總營收15％，預計2023年再提高約5％。子公司群電亦於泰國擴大生產基地，預定2024年營運，目前影像產品為泰國廠主要生產的產品，筆電鍵盤與網通亦貢獻泰國營收。

法人評估，泰國勞工成本約較中國低40％，但生產效率為中國的80％，電力成本則高於中國，但無缺電疑慮、產品良率高於中國，故泰國設廠的毛利率與中國相當。群光未來影像產品98％將遷往泰國生產，筆電鍵盤、滑鼠、網通亦有部分將於泰生產。