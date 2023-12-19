AI應用2024年可望走向邊緣運算，AI PC市場討論熱度攀升、出貨動能看旺，市場預期，受惠AI PC即將問世，NB、PC 2024年將有望迎來超級換機潮，預估AI PC出貨總量年增10倍，指標股華碩（2357）、仁寶（2324）看好明年市況回暖，股價18日帶量走揚。
英特爾（Intel）新晶片強攻AI PC、AI伺服器，顯示AI已外溢到PC、NB等消費性電子產業。法人指出，換機潮將啟動，且可望是20年來之最，AI PC及AI手機將徹底改變消費模式，受惠話題加持，指標股華碩、仁寶18日領軍上攻，落後補漲攻勢凌厲。
華碩預期明年整體PC市場溫和成長，AI PC即將推出可望刺激換機需求，法人看好明年NB出貨量回升，預估華碩營益率有望達4％～5％水準，帶動獲利增溫。
華碩第三季毛利率優於市場預期，歐系外資認為，第三季伺服器、VGA、主機板等均已呈現年增，看好明年AI伺服器將會占總伺服器出貨的一半，上修其2023～2025年每股稅後純益（EPS）至22元、28.5元及30.9元。
另外，市場看好明年將進入「AI PC元年」，代工大廠仁寶旗下商用筆電市占率超過4成，換機潮受惠度高；而仁寶亦有手機代工業務，市場同樣看好。
外資看好，PC和伺服器需求將受惠微軟Win11、英特爾Eagle stream、超微Genoa新平台上陣，台灣供應鏈可望同步受惠，翻多仁寶目標價至35.4元。
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