【時報-台北電】靜待美數據報告，周一紐約期金微揚；投資者靜

待美國本周將公布的11月核心個人消費支出(PCE)物價指數，以了

解美國聯準會(Fed)近期偏鴿派的利率是否會有波動，以及10年期

公債殖利率下跌至七月以來最低，令金價微幅上揚。(編輯：王思

涵)

時報- 12/18NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 12/18 12/15 漲跌

2月黃金(美元/盎司) 2040.50 2035.70 +4.80

3月白銀(美元/盎司) 24.11 24.15 -0.04

1月白金(美元/盎司) 954.30 952.60 +1.70

3月鈀金(美元/盎司) 1199.40 1202.40 -3.00

(商品行情網)

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