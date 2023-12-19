【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）稍早前宣布美、英、法等多個國家達成共識，將在紅海南部海域與亞丁灣展開聯合巡邏任務，以保護商業航運免於受到葉門胡塞（Houthi）武裝組織攻擊。
親伊朗的胡塞組織表示，其飛彈與無人機進行攻擊的目的，是為了在以色列-哈瑪斯戰爭中展現對巴勒斯坦人的支持。
周一，胡塞政權決策核心成員Mohammed al-Bukhaiti向半島電視台表示，其組織能夠對抗由美國組成、可能部署在紅海的任何聯盟。
美國防長奧斯汀周二清晨在中東發布聲明表示，這個以美國為首的聯合行動，參與的國家還包括英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙，「這是一項需要集體行動的國際挑戰。因此，今天我宣布成立『捍衛繁榮行動』（Operation Prosperity Guardian），這是一項重要、新的多國安全倡議」。
由於葉門胡塞武裝組織連日襲擊行經紅海的貨輪，上周五丹麥馬士基（Maersk）和德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）兩大航運巨頭率先宣布暫停所有通過紅海的貨櫃船運輸，改繞道非洲。此後，地中海航運公司（MSC）、達飛海運集團（CMA CGM）、長榮、陽明海運、萬海航運亦宣布暫停行經紅海。
奧斯汀周一表示，華府對以色列的支持「堅定不移」，但他亦敦促以色列採取更多保護平民的措施。在特拉維夫舉行的記者會上，奧斯汀表示，他已經與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）討論如何減少對受困戰地的平民所造成的傷害，同時也談到從大規模戰鬥轉向低強度衝突等議題。
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