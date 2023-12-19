【時報-台北電】美股週一雖有些缺乏市場信心，仍在表現強勁的大型科技股支撐下收漲，其中Meta上漲2.9%；Nvidia上漲2.4%；Apple(-0.9%)則因公司表示將停止銷售其部分款式的Apple Watch，以遵守美ITC裁定Apple Watch的血氧監測器侵犯專利權的進口禁令而下跌。FOMC會議結束後，本週許多聯準會官員如市場意料的釋出試圖打壓降息預期的言論，但因無提供新資訊而未得到市場太多反應。美股主要指數皆上漲，Nasdaq指數上漲0.61%，S&P 500指數上漲0.45%，道瓊指數上漲0.86點，費城半導體下跌13.22點或0.32%。

周一台股大盤受到電金權值股開低的拖累，早盤低盤開出後隨即下跌87點至17586點，雖然盤勢回測5日均線(17576點)附近後開始止穩彈升，然而買盤缺乏追價意願，使得盤中未能翻紅，最後小跌作收，終場加權指數小跌21.84點(跌幅0.12%)，收在17652.03點，成交量約3218億元。OTC與大盤同步收跌，但表現相對較弱，並以當日最低點作收，且跌破5日均線(234.05點)，終場櫃買指數下跌1.40點(跌幅0.60%)，收在233.41點，成交量約756億元。

凱基投顧表示，美國聯準會轉趨鴿派，引發市場對於2024年降息高度期待，提振市場信心，帶動上周五大盤高點來到17743點，改寫今年新高，然而周一未能續創新高，且盤中一度跌破上周五帶量黑K低點17642點，技術面顯示短線恐將因此陷入整理，藉以消化調節賣壓，若回檔持續守住5日均線，在短暫整理2~3天後有望續創波段新高，即使跌破5日均線，但下檔只要力守17500點，可視為強勢整理格局，波段創高走勢仍可延續，後市將向萬八點大關挑戰。

凱基投顧分析，雖然目前大盤創高格局尚未遭到破壞，但近日中小型股紛紛出現暴漲暴跌走勢，增添操作難度，當大盤進行短線整理之際，不宜過度追價，應以守株待兔策略擇股偏多價差操作，選股聚焦基本面展望樂觀，而且技術面呈現創高走勢但量能未失控或強勢股創高拉回守住均線支撐後再表態轉強之相關個股。(編輯：龍彩霖)