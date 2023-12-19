【時報-台北電】台股18日電子股拉回修正，指數開低走低，盤中一度下跌逾70點回測五日線，不過低接買盤進場，資金轉戰題材股，航運、PC、鋼鐵、防疫概念股等表現強勢，激勵大盤跌點逐步收斂，終場下跌21點，以17652點帶下影線紅K作收，守穩5日均線。元大投顧指出，台股短線屬量縮回測，個股表現行情。此外，12月上漲家數未明顯大於下跌家數，說明資金集中在大型電金傳權值股來支撐指數，須留意盤面出現拉大出小的現象。
元大投顧表示，台股18日隨著電子類股成交金額占比降至60%以下，電子、金融指數同步拉回修正；傳產指數技術面已築底完成，有望向上突破7月分前高的頸線位置；盤面上，NB/PC組裝、散熱、鋼鐵、貨櫃、散裝、碳權概念等族群，漲勢相對整齊。終場加權指數下跌21.84點，以17652.03點作收，守穩5日均線；櫃買指數回檔0.6%，收在最低。
美股最新收盤方面，隨著蘋果、亞馬遜、Meta等科技巨擘漲跌互見，通訊服務、必需消費品類股漲幅居前，惟房地產、公用事業股走跌。終場道瓊持平作收；標普500與NASDAQ分別收漲0.45%與0.61%；費半修正0.32%。
技術面觀察，元大投顧分析，台股透過長周期到短周期觀察，月K棒維持墊高走勢，月KD指標開口向上擴張，大盤偏多格局有望延續至2024年；周線圖中，代表趨勢走向的13周移動平均線，周一已和26周移動平均線出現黃金交叉。此外，包含周KD、周MACD指標，顯示本波在熱錢效應下，指數延續高檔震盪型態；然而，縮小到日線圖中，台股在上周五(12/15)創下波段高點，惟日K棒收黑並留長上影線，加上當日成交量是指數從11月以來，開啟強漲行情的最大量能，台股短線屬量縮回測，個股表現行情。除此之外，集中市場於12月上漲家數未明顯大於下跌家數，說明資金集中在大型電金傳權值股來支撐指數，投資人須留意盤面出現拉大出小的現象。
投資策略與選股方向，元大投顧進一步指出，電子聚焦導入大量AI技術的AIPC類股；提升記憶體容量的超頻寬記憶體供應鏈；現階段盤面資金轉向傳產，包含汽車零組件、橡膠、紡織纖維、目前是傳統旺季散裝航運、明年第一季鋼價漲勢確立的鋼鐵，多為股價低位階且營運谷底復甦之族群。近期盤勢輪動速度快，當沖、隔日沖交投熱絡，年底前行情偏向籌碼戰的過程，投資人可留意資減券增價強之個股，行情有望延續到年底；倘若法人同賣融資增，或是法人未有連續性買超，但借券賣出快速攀升的弱勢股，當股價跌破重要均線支撐時，調節持股部位。(編輯：即時組)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：