【時報-台北電】台股18日電子股拉回修正，指數開低走低，盤中一度下跌逾70點回測五日線，不過低接買盤進場，資金轉戰題材股，航運、PC、鋼鐵、防疫概念股等表現強勢，激勵大盤跌點逐步收斂，終場下跌21點，以17652點帶下影線紅K作收，守穩5日均線。元大投顧指出，台股短線屬量縮回測，個股表現行情。此外，12月上漲家數未明顯大於下跌家數，說明資金集中在大型電金傳權值股來支撐指數，須留意盤面出現拉大出小的現象。

元大投顧表示，台股18日隨著電子類股成交金額占比降至60%以下，電子、金融指數同步拉回修正；傳產指數技術面已築底完成，有望向上突破7月分前高的頸線位置；盤面上，NB/PC組裝、散熱、鋼鐵、貨櫃、散裝、碳權概念等族群，漲勢相對整齊。終場加權指數下跌21.84點，以17652.03點作收，守穩5日均線；櫃買指數回檔0.6%，收在最低。

美股最新收盤方面，隨著蘋果、亞馬遜、Meta等科技巨擘漲跌互見，通訊服務、必需消費品類股漲幅居前，惟房地產、公用事業股走跌。終場道瓊持平作收；標普500與NASDAQ分別收漲0.45%與0.61%；費半修正0.32%。

技術面觀察，元大投顧分析，台股透過長周期到短周期觀察，月K棒維持墊高走勢，月KD指標開口向上擴張，大盤偏多格局有望延續至2024年；周線圖中，代表趨勢走向的13周移動平均線，周一已和26周移動平均線出現黃金交叉。此外，包含周KD、周MACD指標，顯示本波在熱錢效應下，指數延續高檔震盪型態；然而，縮小到日線圖中，台股在上周五(12/15)創下波段高點，惟日K棒收黑並留長上影線，加上當日成交量是指數從11月以來，開啟強漲行情的最大量能，台股短線屬量縮回測，個股表現行情。除此之外，集中市場於12月上漲家數未明顯大於下跌家數，說明資金集中在大型電金傳權值股來支撐指數，投資人須留意盤面出現拉大出小的現象。

投資策略與選股方向，元大投顧進一步指出，電子聚焦導入大量AI技術的AIPC類股；提升記憶體容量的超頻寬記憶體供應鏈；現階段盤面資金轉向傳產，包含汽車零組件、橡膠、紡織纖維、目前是傳統旺季散裝航運、明年第一季鋼價漲勢確立的鋼鐵，多為股價低位階且營運谷底復甦之族群。近期盤勢輪動速度快，當沖、隔日沖交投熱絡，年底前行情偏向籌碼戰的過程，投資人可留意資減券增價強之個股，行情有望延續到年底；倘若法人同賣融資增，或是法人未有連續性買超，但借券賣出快速攀升的弱勢股，當股價跌破重要均線支撐時，調節持股部位。(編輯：即時組)