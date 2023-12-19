台股18日受到電子股普遍拉回修正，加權指數跳空開低後，一度下跌超過70點回測5日線，鋼鐵、航運及造紙族群在題材激勵下表現強勢，貨櫃三雄漲幅優，激勵大盤跌點逐步收斂，終場下跌21點收17,652點，台指期周一下跌18點，收17,655點，期現貨正價差2.97點，電子期轉為正價差0.84點，金融期逆價差縮至2.48點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,285口至4,579口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,847口至12,100口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加3,150口至5,207口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,800點，賣權未平倉最大量集中在17,500點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.26降至1.24。
VIX指數上漲0.2至12.97，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，上周五市場沉浸在聯準會轉鴿的樂觀情緒，美債殖利率延續跌勢，儘管紐約Fed總裁Williams和亞特蘭大Fed總裁Bostic對明年初就會降息的市場預期潑冷水，終場美股四大指數漲多跌少。
周一盤面上權值股的台積電、聯電開低後收斂跌幅，聯發科則逆勢收高。整體來看，台股18日收上下影線紅K，回測5日線有守，本周將留意美國GDP及PCE數據，將影響美股、台股表現，目前考量台股近期沿5日線走揚，技術面維持多頭架構不變下，有望助攻短線震盪後再向上盤堅。
凱基期貨指出，技術面觀察，台指開高走低於高檔收了一根黑K，指數逢高信心不足買盤居多，加上高檔具有獲利了結賣壓導致漲勢回吐。
台股盤面目前距離周線尚有約140點距離，留意下方多方缺口，17,519～17,595點將與周線重疊，短線即使跌破周線，若能繼續守穩缺口之上，則拉回依舊偏多看待。
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