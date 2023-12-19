大陸12月後SM（苯乙烯）生產廠檢修裝置數量有增無減，損失量不斷增加，SM開工率僅66.92％，已跌至近五年最低點。無獨有偶，西班牙Repsol45萬噸SM裝置因著火宣布檢修，沙特Chevron77萬噸SM裝置12月初檢修一個月，短期SM海外供應難有增量，有利支撐SM行情穩步走堅，SM三雄台化（1326）、台苯（1310）、國喬（1312）營運加分。
分析師表示，大陸SM因暫無新增開出，供應端增量有限，而明年上半年下游投產計畫明顯高於SM，供應過剩邏輯中斷，SM短期供應有望不斷收緊。
分析師指出，目前SM庫存水準不高，港口庫存6.81萬噸，位於絕對低位。中短期SM下游利潤修復，整體繼續走弱幅度不大，供應端縮減預期慢慢兌現，基本面驅動略偏向上。若明年春節累庫幅度不大，再配合供需格局趨緊，SM價格上漲潛力將快速激發。
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