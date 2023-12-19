東鹼（1708）第三季營運轉虧為盈，單季EPS達0.42元，中止連二季虧損低潮。東鹼18日法說會表示，第三季起國際硫酸鉀市場買氣逐步回升、價格漸趨平穩，為整體銷售帶來久違正向氣氛。10月以色列加薩走廊戰事未衝擊到鉀肥供需，期待2024年營運重啟推進力道。

此外，東鹼預估明年船舶事業景氣持平，但樂觀小量運輸需求會增加，有利營收占比近31％的船舶事業營運支撐。

東鹼硫酸鉀年產14萬噸，另有15艘輕便型散裝貨輪全數營運中，並投入開發新自製化學品業務，建置年產1.5萬噸小蘇打產線。今年前三季每股純損0.5元；前11月營收53.17億元，年減29.41％。

東鹼指出，下半年主要外銷市場之一的巴基斯坦獲得IMF援助後，經濟形勢回穩，恢復採購硫酸鉀，支撐市場價格回穩，買氣回升，惟原物料價格回跌，高價庫存嚴重壓縮獲利空間。今年第四季估能轉盈，但仍無法扭轉全年劣勢。

展望明年，東鹼認為，因98％硫酸鉀為外銷，並以分散市場為主要策略，降低單一市場變化衝擊。伴隨各項產品價格趨於穩定，將透過靈活的採購策略與積極鞏固市占率的銷售策略，期許明年穩定中成長。

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