高球桿頭代工四雄可望揮別過去三年如搭雲霄飛車般的營運起落，隨下游去庫存動作逐漸告一段落，業者近期營收明顯回溫，法人看好產業2024年將回歸正常秩序。
法人指出，高爾夫球代工產業2021～2022年營運攀上頂峰，然疫情過後，今年景氣明顯回落，面對下游客戶庫存調整議題，加上明揚（8420）工廠大火等個別事件衝擊，四雄11月營收雖已回到旺季水準，但因去年基期高，全年營收跌勢難免，跌幅恐將從25％起跳。
復盛應用（6670）發言人許廷儀指出，今年8月起公司營收「月月高」，第四季則充分反映旺季的新品訂單需求，從目前的在手訂單來看，今年全年營收大約落在243億到245億元間，年減27％到28％，符合預期。
許廷儀表示，下游客戶仍處庫存調整階段，導致下單相對保守，此一情況可能會延續到明年，預估客戶單子不會下滿，會依市場買氣再動態調整是否下急單。
明安（8938）總經理周益男18日表示，明安第四季營收已逐步回到旺季水準，11月營收13.68億元，產能幾乎滿載，但因子公司明揚火災停工，導致明安合併營收年減31.58％。
法人說，明安12月產能利用率與11月相差無幾，少了明揚貢獻下，推估全年合併營收將比去年減少32％到35％。法人指出，據歷年經驗，由於明年2月農曆年假因素，下游客戶通常會提前至1月下單生產，因此明安明年1月營收應可維持高檔。
鉅明（8928）11月營收達3.73億元，鉅明發言人顏志憲表示，12月產能跟11月差不多，應屬滿載狀態，下游客戶新品訂單將持續生產，只是因為新品工序較為複雜，交貨會有落後現象。法人指出，由於鉅明去年12月營收衝上歷史新高的4.53億元，基期偏高下，推估鉅明全年營收將年減25％到27％。
大田（8924）11月單月營收3.63億元、年減54.54％。大田表示，由於去年因疫情銷售暢旺，客戶新品鋪貨，營收爆增，也拉高基期；今年因景氣衰退，客戶庫存水位偏高減少拉貨，導致營收衰退，累計前11月營收年減43.96％。
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