【時報記者任珮云台北報導】統一FANG+ETF（00757）今（2023）年累積漲幅已經超過96%，劍指100%的驚人年漲幅，讓近期愈來愈多網路財經KOL、股市達人關注到這檔「站在巨人肩膀上」的怪物級ETF。但是，對空手者來說，想下手卻又擔憂追高，網路上熱議，科技大型股在資金浪潮下可望上演「沒有最高，只有更高」，「我買50幾的時候也覺得很高，不知不覺就又過高了」、「追高與否，端視你買進以後準備持有的時間，若短進短出就可能是高點」、「投資00757賺最多的人，都是長持的人」。

網友的經驗分享無疑是投資00757的最佳解。據晨星統計，00757一年定期定額報酬率三成起跳，5年定期定報酬率超過九成。投資人可能會問，00757光是今年就能跑出超過九成績效，5年定期定額賺九成算是好成績嗎？首先，今年年初真正能膽大心細、精準單筆投入00757賺到這筆逼近翻倍報酬率的投資人有幾人？再者，只要持之以恆存股5年，定期定額累積所投入的本金與超額報酬率加乘效果放大，滾出來的財富價值相當可觀。

進一步觀察同期間台美主要指數績效，台股加權指數1~5年的定期定額報酬率只有9.93~28.5%不等，S&P500指數9.53~33.42%；科技為主的那斯達克100指數雖然績效較好，達19.48~54.08%的水準，但還是遠遠落後00757一大截，長期持有報酬率輕鬆打敗台美大盤。

投資專家表示，00757因為坐擁美國10大創新AI科技巨頭，展現大者恆大的威力，成立5年以來，經歷數次「見高不是高」，因此不要預設高點，只要透過定期定額攤平成本、分散風險，就能為自己打造小金庫，不用害怕懼高症。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。