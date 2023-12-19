外資過去連七日買超台股集中市場858.87億元，透過八大公股券商戶頭進出的國家隊則偏向賣超約200億元，累計今年來公股券商已賣超數百億元，鎖定台積電（2330）賣超近15.15萬張、宏碁（2353）也達10.38萬張，不過，篩選近七日官股已開始逢低加碼股則有元大金（2885）、長榮航 （2618）等逾1萬張。
台股去年1月初衝上歷史高點後，就一路往下滑，國安基金宣布進場，再加上公股銀行及政府基金也進場，帶動八大公股券商去年買超創新紀錄，據台新投顧統計，去年八大公股券商合計買超上市櫃高達3,938億元，但今年來開始出脫。
據統計，到12月18日止，八大公股券商賣超累計達3萬張以上個股有：台積電、宏碁、長榮航、元大金、仁寶、兆豐金、日月光投控、廣達、上海商銀、合庫金、彰銀、國泰金等。若進一步篩選上述個股，近七個交易日已轉為買超股，則有元大金、長榮航、兆豐金、彰銀及國泰金等，其餘是賣超。
若再篩選今年來累計到12月15日止，公股累計賣超1萬張以上個股，則有正新、協易機、開發金、中華電、士電、遠百、華邦電、華航、亞泥、至上、台肥等35檔。這35檔中，近七個交易日是買超1,000張以上，則有、群創、華航、中華電、華泰、精英、南亞科、台達電、亞泥等。
專家指出，八大公股券商戶頭進出向來被市場視為政策動向指標，近年來公股券商買賣動作愈來愈大，尤其公股與外資買賣動向相反，明顯對作，當外資大賣時，公股就會逢低買進，當外資大買時，公股就會調節手中持股，一方面，公股銀行、政府基金等，都有獲利了結、追求好的操作績效的壓力，因而，這波外資急著回補，公股也逢高出脫。
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