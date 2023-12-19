投信近兩日轉為賣超集中市場共20.61億元，惟仍逢低積極加碼聯電（2303）及正新（2105）等13檔，各連續2～21日買超，且連買期間都在1.52萬～6.9萬張。
台股經過近期大漲，以及外資及投信都大買之後，外資買盤趨緩，而投信更連兩日賣超，「結帳」行情隱然若現，多位投資專家都認為，台股本周可能出現結帳及作帳行情交雜，指數可能會出現高檔震盪，但個股會有不同表現。據統計，投信15日及18日，雖然都各賣超集中市場11.64億元及8.97億元，但仍連買聯電、正新、華新、中信金、長榮、友達、元大金、聯強、兆豐金、神基、遠東新、啟碁及致伸等，各出現連2日以上買超，且連買期間都達1.5萬張以上。
聯強獲得投信連21日買超，合計達17,751張，是連買最多天的個股；聯電獲投信連六日買超、合計達69,064張；另外，正新及華新各獲投信連十日及連四日各買超5.5萬張以上。由於近年來投信發行的被動式ETF規模大增，推升近兩年來投信合計買超台股集中市場超過5,100億元，在投資人青睞高股息的情況下，投信買超股也多集中在高息股居多，且明顯以中大型股為主。
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