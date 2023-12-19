遊戲營運商辣椒（4946）因產品空窗期，前三季每股淨損8.61元。原訂明年寒假旺季要推出的重量級遊戲「蔚藍色法則」，因原廠要求完美，將延至2024年上半年上市。
由於產品上市遞延，因應公司資金所需，年底前董事會將再通過2,000～3,000萬元的私募增資案。另一方面，辣椒也將另尋遊戲產品代理及布局新產品線（美妝）代理，增加營收和多元發展的可能性。
辣椒取得日本BANDAI NAMCO Online及BANDAI NAMCO Studios端遊新產品「蔚藍色法則」台港澳代理權，已於12月初進行菁英封測，封測結果超乎預期，共有5萬人報名，實際參與封測人數達3萬人。封測過程相當穩定和順利。
辣椒原定在寒假期間推出該遊戲，但是原廠方面希望產品可以再完整一點，因此，預期上市時間推遲至2024年上半年。
由於新品上市時間有調整，辣椒也有因應之道，目前正在洽談新遊戲的代理。另一方面，韓國遊戲公司Netmarble旗下子公司經營的V&A化妝保養品，辣椒也取得台灣代理權，目前正在進行合約簽署中。
這也是繼年中時跨足文創產品後，再一個新的嘗試。辣椒表示，V&A為英國百年博物館所授權和合作的化妝品牌。
辣椒2023年表現差強人意，1～11月累計營收僅0.27億元，年減75.37％，前三季每股淨損8.61元，也較去年每股淨損4.52元擴大。2022年也因遊戲產品不多，每股稅後淨損8.1元。
該公司總經理蕭雅馨表示，由於新品延遲上市，因此目前行銷費用僅只有了原本設定的三分之一，在費用控制得宜的情況下，第四季的虧損不致擴大。
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