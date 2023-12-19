PPTC廠富致（6642）表示，景氣已在今年第三季觸底，今年在大陸、韓國汽車交貨熱絡之下，車用營收比重已超過工控應用，富致預期，在低基期效應之下，2024年可望重返成長，幅度暫看10％，由於美國市場仍然疲弱，整體復甦時程恐要到明年下半年。

儘管大環境不景氣，富致新廠的投產時程仍會按照原定計畫，預估在2025年第三季取得新廠使用執照，並於同年第四季投產，不過相關計畫仍然會依照景氣變化而定。

富致指出，由於大陸及韓國汽車相關應用成長明顯，加上比較基期偏低，因此月營收從9月開始轉為年增，公司看美國市場今年以來表現疲弱，且疲弱走勢將一路持續至明年上半年，因此即使營運已經觸底，但整體復甦的時程恐要到2024年下半年。

富致汽車以及工控應用合計占營收約60％，車用的交貨對象涵蓋大陸電動車廠及油電混合車廠，由於大陸今年汽車相關應用仍相對強勁，帶動富致交貨，目前富致的車用營收比重已經超過工控，車用能見度還是相對比較高。

富致預期，景氣已在第三季觸底，但在谷底盤旋多久仍未可知，惟在低基期效應之下，2024年營收可望重返成長，幅度暫看10％，EPS也可望優於今年。

據富致公告的單月營收，11月營收達3,840萬元，月增1.1％、年增27.8％，為近八個月營收新高，且為連續第三個月繳營收年增成績單，累計富致今年前11月營收達3.85億元，年減14.8％；富致今年前三季每股稅後純益達1.37元。