現觀科技近期季報

以電信數據分析為主要業務的上櫃軟體廠現觀科技（6906），董事長邱大剛18日表示，2024年為5G市場的真正起飛年，預期現觀科技2024年成長力道會優於2023年。該公司已通過上市申請，最快2024年1月份正式轉上市。

為因應上市，也辦理現金增資，依法令規定為10％，將透過申購及競拍的方式進行。

現觀科技為全球第一個提供5G NSA以及5G SA地理定位平台的軟體公司，並為電信開放架構O-RAN生態圈的一員。

目前最主要的產品為CovMo行動網路優化平台，該產品營收貢獻達95％。該平台可協助電信業者偵側電信網路的使用情況，做為優化用戶體驗及精準布建5G基地台的參考。

目前最重要的指標客戶為全球第三大電信公司、印度的Bharti Airtel。其他客戶還包括有樂天電信、新加坡電信、遠傳電信、中東第一大電信公司Saudi Telecom Company（STC）等。目前海外營收占比達98％，其中，印度市場貢獻度為22％，其他依序為沙烏地阿拉怕、印尼、澳洲、卡達，台灣市場約占2％。

除了CovMo平台之外，現觀科技也看好電信巨大流量所帶來的大數據分析價值，投入行動智慧廣告平台的研發，預計2024年開始會逐步貢獻營收，其他產品還包括有RealMotion，可透過電信訊號做足跡分析或是分流規畫。

現觀科技1～11月營收3.29億元，年增19.21％，為歷年同期新高紀錄。第三季稅後純益0.4億元，較去年同期成長84％，每股稅後純益為1.32元，為歷年獲利最優季度。累計前三季稅後純益為0.55億元，每股稅後純益為1.82元。

根據愛立信統計，2023年底全球5G用戶達15億，而市調機構Markets and Markets報告指出，全球5G服務市場預計以每年約25.3％的速度成長，至2027年時達3,311.2億美元規模。

受惠於5G市場明年起飛，現觀科技期望，2024年的營收成長力道將優於2023年。