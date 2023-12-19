康那香（9919）股價跌深反彈、買盤搶短，上周股價在短期月線之上打底不破後，18日放量回彈，收盤27.4元，重新站上所有短均線，短期5日線趨勢已反轉往上，月線及季線趨勢仍處上升格局。短期量能有放大配合股價上漲，且9日KD值趨線也在18日低檔黃金交叉開始上揚，短多做多意願強，加上短線股價回檔幅度超過2成，應有反彈空間。30元之上套牢浮額籌碼多，短線上若攻勢持續仍需量能增溫化解。

在大陸資產處理的業外收益挹注下，今年獲利成長。不過本業仍處於虧損，有待新產品投產助攻。