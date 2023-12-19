鋼筋廠海光（2038）受惠於年底施工旺季，出貨量增，近期鋼筋價格提升，加上景氣轉佳激勵近期鋼鐵股價表現，海光股價連二日漲停，18日主力淨買超1,617張，股價收21.65元，近三日股價已上漲20.95％。

海光今年因軋鋼廠進行設備汰換及改造，致使稼動率、工作天數減少，因而影響產銷量及營收。此外，海光今年也買進較多大陸、俄羅斯小鋼胚，存貨金額較高，存貨的周轉天數也拉長，但公司資產、負債並無太大變化。分析師認為海光股價淨值比低，且毛利率連續二季比去年同期成長，未來表現仍可期待。

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