富旺國際（6219）公開位於新竹湖口的建案「鈺時代」，總銷規劃達9億元，共計62戶，預計在2027年第一季完工，增添未來業績成長動能。
富旺看好北新竹地區人口發展與未來性，2018年起在新竹湖口當地推出的站前造鎮系列，包括「站前大時代I」、「站前大時代II」、「站前富時代」、「站前新時代」、「讚時代」、「悅時代」及「華時代」等，自開案以來都有不錯的迴響。根據實價登錄來看，上述時代系列至今最高每坪成交單價達39.5萬元，總價最高來到1,968 萬元。
富旺指出，「鈺時代」潛銷時期累積來電預約已達近百組，凸顯富旺的品牌力、產品力。富旺董事長林正雄指出，台灣房地產市場仍然相對具有抗通膨的特性，只要產品定位正確、品牌口碑佳，以及建案設計符合市場的需求，都有助剛性購屋者青睞，進而創造公司良好的新屋銷售率與成屋移轉速度表現。
富旺除新案開賣，也受惠於「幸福好好」完工入帳，加上成屋「心海城」、「雲科莊園」等銷售與交屋穩健推進，齊步貢獻公司前11月合併營收為19.39億元，年增275.07％。
隨著手上成屋建案於今年底前，持續交屋入帳，這不僅對富旺整體營運，帶來正面的挹注，亦凸顯公司多年秉持採取「穩固成交策略」，推進公司營運成長的效益。
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