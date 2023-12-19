羊水幹細胞小百科

永立榮（6973）明年1月報三喜！除了2日將轉板興櫃，搶下2024年生醫股頭彩外，董事長簡奉任表示，旗下治療勃起功能障礙的幹細胞新藥UA002，力拚農曆年前啟動一期臨床收案外，取得國際INCI認證的的小鹿羊水幹細胞系列醫美產品，也在台灣率先上市，未來並進軍大陸、北美加拿大與東南亞市場。

簡奉任表示，永立榮目前有兩項新藥研發，進度最快的UA002，用於治療因攝護腺手術，導致神經受損和糖尿病患者引起的勃起功能障礙，該新藥將在輔大與北醫展開一期臨床試驗收案，預計收案9～15人，後續則會在美國展開二期，目標2026年完成後，即啟動授權。

另外，治療中重度乾眼症的外泌體UB003，目前則處於臨床前的研發階段，預計最快2025年可以取得人體臨床試驗申請（IND）。UB003為生物藥眼藥水，初期研究數據來看，該新藥可望達到改善眼球表面環境、抗發炎、可修復眼球角膜。

永立榮總經理黃效民表示，永立榮核心技術為羊水幹細胞分離與培養技術，藉以發展出系列新藥與醫美保養品。新藥來源為懷孕16～20周的孕婦，進行羊膜穿刺產檢時所取得的羊水。較其他來源的間質幹細胞，具備更優異的增生與分化能力，是截至目前為止，唯一擁有分離與培養羊水幹細胞技術與專利。

永立榮開發的醫美保養品，已經取得國際美妝保養品INCI認證，成為國際認可的原料成分。明年1月開始，將透過麗豐-KY旗下通路「慷碩」在台上市。

此外，永立榮也與北美最大醫美連鎖品牌－加拿大VLSC集團簽署合作協議，除了布局加拿大市場外，雙方也將合作驗證鹿羊水醫美保養效果，尋求ODM與OEM業務合作，拓展國際市場。簡奉任透露，目前已與東南亞某企業洽談中，未來可望帶來營收。

創立於2015年的永立榮，目前保養品事業已經開始獲利貢獻現金流，目前帳上現金約4.7億元，惟新藥開發仍需要資金因應，為讓兩項新藥可以完成二期臨床試驗，目前在評估明年可能會啟動新一輪募資。

簡奉任表示，永立榮鎖定神經、發炎、退化性疾病為新藥開發領域，醫美保養品則專注開發具功效性與安全性關鍵性原料，搭配保養品業務拓展，進軍海外市場。