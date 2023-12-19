健策（3653）不畏居高思危，繼17日寫下天價後，18日又在三大法人齊心買超下，再度攻堅，終場以720元、上漲2.71％，續寫歷史新高價，惟隨著股價續揚，近期KD指標已相繼進入高檔鈍化區，所幸在上檔無壓下，只要未出現爆量下殺，驚驚漲的走勢應仍有機會延續下去。

健策手握Intel及AMD兩大半導體廠均熱片供應商入場券，帶動業績步步高升，健策新廠預訂2024年1月動工，2025年第四季完成，開始量產，主攻半導體均熱片、車用水冷器及伺服器扣件等產品。

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