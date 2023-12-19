時報-CBOT穀物期貨

項目 12/18 12/15 漲跌

3月小麥(美分/英斗) 617.00 629.25 -12.25

3月玉米(美分/英斗) 477.00 483.00 -6.00

1月稻米(美元/英擔) 17.39 17.12 +0.27

1月黃豆(美分/英斗) 1327.00 1315.75 +11.25

1月黃豆油(美分/磅) 50.64 49.99 +0.65

1月黃豆粉(美元/噸) 412.80 405.60 +7.20

(倪淑茹)(商品行情網)

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