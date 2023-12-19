新建（2516）18日法說會報喜，表示全台營造訂單規模幾乎多了1倍，營造廠可以篩選利潤較好的訂單，新建毛利率季季提升，目前在手未交訂單量達到340億元，未來2～3年業績無虞。
新建目前有高達19筆個案，總案量達到636億元，目前未完工案量則是還有340億元。
新建主要以承攬公共工程為主，隨著國內前瞻計劃擴大基礎建設，許多的交通軌道的新建、改建、電廠、住更中心社宅、國營單位宿舍改建，持續放大釋出，這一年來的營造需求可以說是大增一倍，大型營造廠可以挑訂單做。
對於缺工與通膨對迎運的影響，新建表示，已透過申請移工紓解缺工的衝擊；至於通膨、原物料漲，因新建幾乎100％的案子都是公共工程，可以透過物調機制轉嫁原物料成本。
為多元發展，新建也已計畫朝多角化經營布局，跨入房地產開發領域。
新建指出，公司已經擬定三個方向進行：一是自地自建，目前已經在北部獵地中；二是都更危老，在雙北有相關個案在進行中，但是未到可公告實施階段；三是與開發商合作，合作興建並且擔任承攬營造廠，可雙邊獲利。
新建指出，由於新建具有大型住宅開發經驗，可以與純開發商、中小型開發商優勢互補，並有助建案成本下降，達到雙贏。
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