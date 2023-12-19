永純（4711）呼應碳中和、強化綠能利基，投資桃園永固FRP廠興建太陽能光電設施就位發揮。永純表示，建置350.61kWp（峰瓩）太陽光電發電系統已於10月建置完成，預計每月綠能發電占總用電量的23％，並開始與台電電網併聯發電，產出太陽能綠電；截至11月中旬止已產出電力達6萬度，設備投資回收年限採綠電轉供自用方案約11年。

永純為原料樹脂合成廠，主產品為不飽和聚酯樹脂、聚酯多元醇樹脂及乙烯基酯樹脂；旗下永固為複合材料成品廠，製造各種高機能性耐触化學槽、反應槽、貯水槽及各種管道及配件。對大多數化學物質具優異耐腐触性，良好強度、機械性能和操作性，環境耐久性。

伴隨景氣、成本壓力趨緩，永純前三季淨利0.19億元，EPS達0.31元，較去年同期虧損0.15元明顯改善、提振。

永純的聚酯多元醇樹脂營收比65％、不飽和聚酯樹脂25％、耐酸塗料約8％，化學槽（FRP）約2％。永純表示，10月底完成第一、二類工廠碳盤查，預計明年將推行第三至六類工廠碳盤查。

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