國揚（2505）即將揮別完工入帳空窗期，明年起的未來三年業績可望明顯攀升，預計有3筆住宅案、2筆廠辦大樓陸續完工交屋，總銷共約236億元，國揚依出資比例預計可回收118億元，激勵18日股價開盤不久即飆到21.20元，強鎖漲停，創波段新高，成交量噴出7,299張。
年終歲末之際，股市社團點名國揚業績成長潛力可期，使得18日國揚一開盤就躍居為營建股焦點；另同為國揚家族的雋揚（1439），因手中參與國揚多筆廠辦案，未來業績成長動能可期，18日股價也上演慶祝行情，一度亮燈漲停達25.95元，終場上漲5.08％、收24.8元，刷新波段新高。
國揚今年主要業績來源為餘屋銷售，前三季營收4.35億元、年減88％，EPS為0.48元；不過明年將有台北市內湖廠辦大案「國揚洲際企業總部」完工交屋，總銷68億元，近日開始銷售，國揚投資比率約5成，可望是明年業績的重點。
2025年國揚將有2筆住宅案完工交屋，包括台南總銷34億元「翡翠森林綠光區」、國揚占65％，及總銷50億元的高雄「東京都」、國揚占50％，估計完工量達47億元。
另外新北市三重總銷68億元的「國揚數位科技大樓」，迄今已100％完銷，每坪最高成交單價達46萬元，國揚在該案投資比為50％，預計2026年完工交屋後可依投資比例挹注業績。
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