因應品牌服飾及飲料廠提升供應鏈回收再利用材質採購比的要求，國內紡纖廠持續提升綠色產品。遠東新（1402）定下目標，未來五年生產事業的綠色產品營收每年都要以2位數成長；新纖（1409）在泰國新廠11月投產後，固聚酯粒營收來自綠色產品的比重，從25％～30％拉高到50％。
聚酯纖維絲廠力麗（1444）在打入蘋果供應鏈之後，近二年可回收綠色產品比都以15％～20％的幅度增加；加工絲及尼龍廠集盛（1455）希望藉舊衣回收、廢棄尼龍絲等回收品，在3年內把綠色產品營收占比拉高到20％。
遠東新2020年的綠色產品占生產事業營收328億元、2021年達384億元、2022年為460億元。
遠東新指出，在全球品牌廠對再生產品需求提升下，集團對綠色產品的生產近三年也從每年17％上下，加快速度19％。市場預估，在美國、日本、台灣、越南產線擴充的助力下，遠東新今、明二年綠色產品都會成長超過20％以上。
新纖去年固聚酯粒的營收中有25％～30％來自綠色產品。在客戶需求增加下，今年10月新纖在台灣新增1.8萬噸的再生聚酯產能，11月年產21萬公噸的泰國新廠正式投產，大幅提升再生聚酯產能。
近二年力麗的可回收聚酯產品已成為利潤主要來源，今年提供給3C類產品的環保聚酯纖維等綠色產品獲利占營業利益約一半。
集盛目前綠色產品包括回收寶特瓶聚酯粒（年產量約4,600噸）、回收尼龍及回收漁網製成的尼龍粒（年產約550噸）。為順應全球減碳趨勢，加強綠色產品銷售，滿足客戶需求，集盛持續擴展綠色產品，包含舊衣回收、瓶片、廢棄尼龍絲等回收品，目標讓綠色產品占營收比重從目前的7％，成長至2025年的20％。
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