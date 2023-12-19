華碩（2357）繼第三季PC銷售動能有優於預期的回溫表現後，第四季雖估算PC業務將有15％的淡季季減，但近日因應英特爾最新一代Intel Core Ultra系列處理器平台上市，推出旗下首波AI-ready的Zenbook 14 OLED系列筆電新品，鎖定混合式工作／學習及創作者等領域，發布後並即起開賣，積極搶攻第一波升級換機潮，亦吸引市場目光。

三大法人18日聯手買超3,347張，拉抬其股價開高走高，一度站上434元波段高點，終場收漲5.54％、428.5元，單日成交額放大至35.6億元。

#華碩 #PC銷售動能 #法人 #齊買 #價漲量增