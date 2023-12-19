隨著客戶恢復下單意願，車用成品拉貨轉趨積極，艾笛森（3591）11月營收已創下30個月新高紀錄，12月雖有盤點因素，不過據悉，由於美系大客戶因應耶誕節假期，而提前拉貨，艾笛森12月營收有機會維持高檔不墜，並挑戰五年來同期新高紀錄。

艾笛森今年前11月累計營收達18.16億元，已經轉為年增6.85％，受惠於LED汽車成品客戶下單意願轉強，艾笛森11月營收攀升至1.87億元，月增10.5％、年增19％，寫2021年6月以來新高紀錄，展望12月營收有機會維持高檔。

艾笛森指出，因應耶誕節假期，汽車成品客戶提前拉貨，可望支撐11月營收持平，甚至小幅成長；疫情之後各地差旅恢復，無論是汽車或是照明成品，客戶下單意願轉強，稼動率已陸續拉升中，此外，艾笛森已建置汽車LED成品產能，目前也著手接觸新案，包括新客戶、舊客戶新機種，力拚明年首季營收不受工作天數減少干擾，挑戰持平。

以艾笛森11月營收表現來看，若12月表現持平，約當五年以來同期營收新高，第四季營收亦將順利站穩整數大關，登十季高點。