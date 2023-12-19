安國（8054）日前公告，該公司因考量集團組織運作，總經理一職由原任蔡玲君，改為陳建盛擔任。

陳建盛是星河半導體公司CEO及創辦人，曾在MStar Semi、智原及晨星半導體等公司就職，半導體產業經歷豐富。由於安國已取得星河半導體55％股權，陳建盛未來將負責帶領公司轉型為ASIC及IP授權公司。

安國董事會先前已決議，以7.15億元入股星河半導體，取得星河55％股權，布局高速傳輸等領域，朝客製化IC（ASIC）與IP授權等業務發展，並切入序列器／解除序列器（SerDes）、車用影像感測元件應用等領域。

由於ASIC及IP矽智財產業未來成長可期，安國藉由取得星河普通股股權案，除可及早布局高速傳輸控制晶片市場，也能縮短進入該領域時間。安國今年前11月合併營收16.44億元，較去年同期增加10.94％，已超越去年全年營收16.06億元。