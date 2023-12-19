今晧（3011）今年前三季受市場庫存去化影響，仍未脫離虧損泥沼，不過伴隨著併購勤天的效益可望在明年展現，今晧董事長石浩吉樂看明年不論是本業和AI表現都會較今年好。

為加速車載產品與AI業務之整體布局，今晧於今年8月底宣布收購勤天科技百分百股權，正式踏入車用AI產業領域，伴隨著併購大業底定，石浩吉在18日舉行的法說會中宣布，今晧將正式從傳統的OEM製造業轉型成有能力做AI軟硬整合出貨的ODM服務商。

石浩吉表示，併購勤天科技，除可藉其取得Toyota和Mitsubishi等日系車廠認證外，亦得以與多家車廠接上線，順利展開合作，目前已展開的合作項目，包括BOSCH的卡車人類偵測系統、Toyota的台灣向車型Andriod導航案、SUZUKI的小型低速移動的駕駛輔助技術開發案，及村田機械的無人倉儲監控系統等。

另在AI布局部分，今晧表示，除於今年新建置了近50人的AI團隊外，亦跟進推出新品牌「Heph A.I」，石浩吉指出，全新的「Heph A.I」平台將仿效軟銀模式靈活運用併購、投資、業務合作與策略聯盟等合作型態，聚焦在車用AI、生成式AI、半導體自動化與工業質檢等三大主題上，以提供資金投入、技術奧援、策略夥伴與訂單挹注等整合性戰略加持。

除了因應中美貿易戰，持續擴大東南亞布局外，今晧也為根留台灣預做準備，今晧指出，新店總部已於12月8日通過董事會，規劃辦理都市更新事業計畫。

石浩吉表示，都更將以新店總部自有的三筆土地為基地，地目為乙種工業用地，總面積達973坪，如申請順利，預訂明年下半年就可望拿到核准函展開重建，待建成之後，除續作為營運總部使用外，因都更後的樓地板面積多達二萬平方公尺，除自用外，尚有餘裕，餘下的用地亦考慮出租或出售，以活化資產。