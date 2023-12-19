麗臺（2465）11月受惠手上AI伺服器產品，趕在美方晶片出口限令期限前出貨，帶動單月營收飆升、並轉虧為盈，董事長盧崑山18日指出，AI伺服器在非中市場需求亦強勁，短期內對其影響有限，第四季仍將力拚營運有損平以上表現，展望明年，預期旗下包括GPU相關產品、AI軟體應用整合及生技醫療等三大業務，皆將同步增長。

麗臺10月下旬完成2.5億元增資，由與伺服器大廠美超微（SuperMicro）關係緊密的兩台廠大訊科技和肯微科技認購，資金亦已全數到位。預計在27日股東臨時會進行補選後，兩家策略性投資人將各占一席董事。

後續三方也將結合麗臺在輝達（NVIDIA）AI相關平臺解決方案、vGPU解決方案及Omniverse平台等資源，與美超微集團硬體強項結合，進一步拓展AI伺服器／專業工作站暨周邊零組件、AI軟硬整合之銷售範疇，同時強化麗臺在日本、韓國及越南等市場的布局，期於明年浮現合作綜效。

盧崑山對於麗臺在AI軟體應用相關解決方案業務寄予厚望，除了台灣市場已推向如半導體、消費性電子及汽車電子等製造領域外，後續在加入美超微集團的相關資源後，也將推出一創新應用服務，有機會擴大麗臺在AI相關軟體服務之營收，在近年增長超過10倍。

惟受美方晶片出口限令所累，麗臺於中國市場的AI伺服器、高階顯示卡等銷售動能受阻，亦為其後市動能帶來不確定性。不過盧崑山於法說會後受訪表示，整體AI伺服器需求在非中國市場亦強勁，仍可銷往其它地區，如日本、韓國等東北亞及東南亞等市場也有一定需求。