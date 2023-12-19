AI帶動BMC需求

信驊（5274）持續擴大伺服器管理晶片（BMC）應用領域，自原本僅主機板應用，逐步延伸至GPU及DPU加速器。AI伺服器帶起額外BMC需求，而伴隨北美四大雲端服務供應商（CSP）恢復資本支出，2024年通用伺服器出貨將優於今年、AI伺服器更可望倍增。

整體趨勢有利信驊長期發展，可望坐穩股后寶座，坐二望一。

信驊營收於第三季末逐步回溫，11月合併營收3.42億元，月增5.7％、年減18.4％，連續三個月站穩3億元大關。受惠伺服器新平台放量、同時mini BMC出貨增加，整體BMC業務將重拾成長動能。

法人分析，原先傳統伺服器僅需要主機板一顆BMC，現在AI伺服器BMC需求，從既有Server主板，延伸至GPU與DPU加速卡，以輝達GB200／GH200為例，除原有之伺服器主板，晶片模組也需要兩顆BIC（Mini BMC），DPU加速卡則用到兩顆BMC，光BMC需求就為原先之3倍，於H100／A100亦有相同幅度的成長。

另外，繪圖晶片L40S則需要兩顆BMC，因為也加入DPU加速卡，整體而言，信驊逐漸於AI伺服器領域取得新進展。

通用型伺服器部分，法人預估，明年四大CSP業者資本支出將提升，於今年度低基期有利因素下，年增上看雙位數成長；其中又以微軟最為積極，明年度資本支出成長將達45.1％，顯見其持續擴大在OpenAI之先進者優勢。

Meta強調，AI及非AI伺服器採購並行，明年資本將年增330億美元，年增18.1％。Google則持續加碼自家生成式AI軟體Gemini，並擴大投資AI新創Anthropic，以及AI影像生成網站Runway、開源軟體服務商Hugging，AI軍備競賽啟動，隨著代工端產能逐步到位，明年AI伺服器也將出量，法人估計將達45萬～50萬台，年成長達到150％以上。

信驊歷經一年庫存調整，需求出現延續性回溫。AI伺服器所需管理晶片數量增加、miniBMC客戶數攀升；每台伺服器content value提升，有利明年營運表現。