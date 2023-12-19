市場分析：美聯準會上周會議決議不升息，並且對市場暗示明年有機會進入降息環境，美股上周連三天大漲續揚，上周五除S&P500收小黑，其餘三大指數收紅，道瓊工業指數也創近期新高。18日台股震盪整理，收17,652點小跌21點。

展望台股後市不乏利多消息，包括：投信年底作帳行情、總統選舉、美中貿易戰有利台灣晶片等高階製程廠商、產業庫存去化告終，無論電子或傳產皆有機會推出新產品等利多不斷，看好台股明年第一季及上半年行情，建議無論電子或非電子皆可挑選具業績及前景之個股，靈活布局，逢高調節。

觀盤重點：年底外資放長假，交投可能較為清淡。建議可觀察如國內年終季底作帳行情，有利中小型股股價的發揮，過去表現不如預期者，歲末年終可望有一波作價；也提醒，由於美國暫停升息腳步確定、且美元走弱，短線新台幣大幅升值，恐影響第四季出口廠商的獲利表現。國際上目前有俄烏戰爭、以巴戰爭仍在進行中，陷入膠著狀態，地緣政治與中國經濟放緩的影響仍具有些許不確定性存在，雖目前二項戰爭情勢尚未明朗，但投資人也應該保持警覺性，謹慎觀察全球局勢，因應市場動態變化及隨時靈活動態調整投資決策。

投資建議：美中貿易戰與百年大疫的雙重衝擊下，為降低供應鏈風險，科技大廠陸續將產品製造產地移出中國，美中製造分流方向正式確立，美國以墨、加及東南亞為主，此後將加入印度製造；台廠在兩大強國爭鋒相對時，憑藉著優異的代工技術脫穎而出，而這個製造中心移轉各地的趨勢，對於台商也有利無弊。此外，各大智慧型手機品牌陸續推出最新規格，引爆消費者的換機潮之餘，AI應用也助長資料中心的興盛、高速運算晶片不斷升級，以及5G基礎建設的普及，既AI伺服器後，預期邊緣運算應用將是下一個主流題材。而消費電子中重點的PC已過近二年的調整，由Intel及Microsoft帶動的AI PC可望刺激消費需求，PC/NB相關族群可望受惠。

總結以上，在台股操作策略上，持續看好產業：半導體、先進封測、AI PC、AI手機、AI伺服器及相關零組件、網通雲端及資訊安全等；操作策略上，則看好台股的基本面及台股股息於國際上仍具競爭力及吸引力，短期內將吸引國際資金進駐，多頭格局不變，但也需視個股的評價水準區間操作，建議分批進場、逢低布局具業績成長的績優個股，並以選股不選市為主，以掌握後市台股的表現機會及獲利空間。