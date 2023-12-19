台灣能源轉型趨勢商機無限，市場關注再度升級。凱基投顧初次將再生能源產業納入研究範圍，初評森崴能源（6806）等三檔「買進」，元富投顧看好世紀鋼（9958）學習曲線提升、毛利逐季墊高，將股價預期調高到232元，群益投顧則青睞「重電之王」華城（1519），五檔能源轉型受惠股狂吸資金注意力。
凱基投顧預期，以台積電為首的台灣31家RE100成員、加入RE100的美系科技巨頭（資料中心、ICT產業等）之供應鏈、高碳排產業（如塑化、鋼鐵、面板）將有迫切綠電採購壓力，以維持出口競爭力。凱基並強調，再生能源市場為需求驅動，用電大戶條款僅為低標，RE100、碳足跡是真正長期台灣綠電市場成長推手，再生能源建置進度須加速。
森崴能源具備先行者優勢，多項業務開展進度位列業界前茅，為國內首家獲離岸風電EPC大型工程之業者，陸域風場已經完成建置；售電子公司富威電力2022年售電量已達66 GWh，大幅領先同業。顯示森崴能源有能力及早掌握商機，手握先行者優勢可增加在再生能源產業之能見度，帶來業績正向循環，亦可使成本效益優於同業。
同樣掌握風電大商機的還有世紀鋼，元富投顧指出，第四季在大組件開始認列與產能開出下，單季營收將逐季創歷史新高。隨著承做套管式水下基礎（JACKET）學習取線提升，效益也將逐季顯現，推估本季毛利率可增至20％以上。
根據世紀鋼目前訂單排程，除了台電案，2024年第二季將開始認列海龍案，法人推估，2024年毛利率24.4％，將較2023年預估的15.8％明顯提升，每股稅後純益（EPS）10.08元、年增超過1倍，2025年將受惠3-1期訂單，EPS高達16.97元。
華城持續受惠美國2050年淨零碳排的美國基建需求，訂單能見度已達2026年，預期華城2024年將加大資本支出，透過加班、產線優化、購買機台等，產能上升30％～40％，帶動營運成長。
群益投顧指出，過去電網投資有限，造成政策無法滿足2050碳中和目標，各國政府在近期COP 28氣候峰會同意2030年能源效率增加100％，加上新型非晶質變壓器相較傳統變壓器可減少20％碳排，預期未來重電投資可望加大。
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