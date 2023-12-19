大同公司（2371）旗下能源服務事業大同智能，日前與台灣自行車大廠美利達工業舉行太陽光電建置簽約儀式，由美利達工業委託大同智能在彰化廠區建置容量976.10kWp太陽能電廠，未來出自美利達製造的自行車將更具減碳元素，也為台灣製造業注入更多環境永續的正向能量。

大同智能總經理黃允巍表示，此次合作將為兩家企業帶來互惠互利的成果，共同打造更環保、永續的能源未來。美利達工業鄭文祥副總經理表示，這是美利達跨足新領域的一次嘗試，也是對綠色能源未來的承諾。

本案完工後預計每年可產出綠電超過130萬度，一年約可減碳603公噸，為美利達品牌朝向淨零排放之永續目標邁進一大步，未來亦可規劃加入表後儲能設備等，整合至全廠的能源管理系統，滿足廠辦全區的電力調控及減碳需求。