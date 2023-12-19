臺灣指數公司18日公布目前基金規模合計高達1,714億元的三檔高息ETF：群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）及富邦特選高股息30（00900），成份股定審新增及刪除名單，多數出現大汰換，尤其00900中的30檔成分股就更換20檔、達三分之一。
此外，規模達1,140億元的00929復華台灣科技優息ETF，也是18日公布成份股定審，但未增刪成份股。上述四檔高息ETF均於18日盤後生效。
特選臺灣上市上櫃精選高息指數2023年第2次成分股定期審核結果。成分股納入8檔包括東元、台肥、長榮鋼、兆豐金、中信金、神基、中美晶、寶雅等；刪除8檔包括佳世達、廣達、陽明、萬海、大聯大、天鈺、南電、鈺齊-KY等。
該指數為群益台灣精選高息00919 ETF所追蹤，到18日止，該檔ETF基金規模為855.56億元，較去年底的198億元大增逾3倍，是今年來快速增胖的一檔高息ETF。
特選高股息低波動股價指數2023年第2次成分股定期審核結果，成分股納入13檔包括鴻海、可成、榮運、元大金、統一超、南寶、臻鼎-KY、精成科、台郡、台表科、洋基工程、至上、寶成等；刪除13檔包括亞泥、廣達、彰銀、京城銀、兆豐金、文曄、欣興、大聯大、中磊、遠雄、復盛應用、南電、可寧衛等。
該指數為00713元大台灣高息低波ETF所追蹤，到18日止，該檔ETF基金規模為493.3億元，去年底則僅有150億餘元，也是翻逾二倍。
00900富邦特選高股息30 ETF所追蹤的特選臺灣上市上櫃高股息30指數，18日進行2023年第3次成分股定期審核結果。該檔ETF到18日止，基金規模365.56億元，去年底為279億元。
00900成分股出現大汰換，新增20檔包括大成、台肥、潤隆、東和鋼鐵、聯電、鴻海、台積電、漢唐、義隆、長榮、慧洋-KY、神基、聯詠、智易、家登、材料-KY、和碩、譜瑞-KY、頎邦、瑞儀等。
刪除20檔包括亞泥、統一、中鋼、大成鋼、光寶科、華邦電、佳世達、微星、瑞昱、廣達、台光電、永豐金、潤泰全、大聯大、新唐、力成、長科＊、力積電、豐泰、巨大等。
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